Alemdar caddesinde çalışmalar hızla devam ediyor

İKM Başkanı Murat Öztürk İzmit’in en işlek yeri olan Alemdar caddesininde yapılan çalışmaları bizzat yakından takip ederek önemli açıklamalarda bulundu.

”Yapılan çalışmaları bizzat İKM olarak takip etmekteyiz.

Bu süre içinde İSU Genel Müdür Yardımcısı Sn Necati Çalık,İSU Daire Plan Proje Başkanı Sn Semih Turan ,İSU Yönetim Kurulu Üyesi Sn Şükrü Karabalık ile beraber yerinde bizzat çalışmaları kontrol ettik. Yapılan çalışmalarda esnafımızın mağdur olmaması için özellikle mıcır dökümündeki kamyonların çıkardığı toz çıkarmaması ve esnafımızın dükkanlarının zarar görmemesi için alınacak önlemler hususunda görüşmeler yapılmış ve konu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Bu görüşmeler sırasında İKM yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kahya ve Av. Hüseyin Olcay eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Alemdar esnafının sürede yolunu açmak için süratli olarak devam etmekte” diyerek sözlerini sürdürdü

HÜRRİYET CADDESİ AÇILIYOR

”Alemdar caddesinin yapımında Hürriyet caddesi 3 günlük kapatılmıştı.Bu akşam itibarı ile trafiğe açılıyor. Bu anlamda biz esnaflara her zaman destek olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz.” diyerek sözlerini noktaladı.