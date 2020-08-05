Kartepe’de zincirleme kaza:1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Erol Ün idaresindeki 34 EVP 35 plakalı otomobil, Kartepe Uzunçiftlik turnikelere 500 metre kala trafiğin yavaşlaması ile fren yapınca ardından gelmekte olan Hidayet Turna idaresindeki 05 EA 530 plakalı kamyon, Ali Bilgiç idaresindeki 34 BP 1911 plakalı kereste yüklü kamyonet ve 15 DK 878 plakalı prefabrik konteyner taşıyan kamyon peş peşe çarpıştı.

3 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kamyonun arasında sıkışarak hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Ali Bilgiç ve Emine Bilgiç, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araçta sıkışan Serhat Bilgiç (27) isimli şahsın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU



Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Serhat Bilgiç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekicilerle otoparka götürülmesinin arından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.