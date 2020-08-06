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06 Ağu 2020 - 01:35- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 01:47

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.
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Bakan Koca, 5 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca,"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında da "Covid-19’a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun" ifadesini kullandı.

06 Ağu 2020 - 01:35 - Gündem

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