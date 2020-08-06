Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Bakan Koca, 5 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca,"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında da "Covid-19’a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun" ifadesini kullandı.