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06 Ağu 2020 - 09:20- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 09:23

Ali Yeşildal daire başkanı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'nın başına Ali Yeşildal getirildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ali Yeşildal, Kent Araştırmaları Merkezi Başkanlığına getirilmişti. Bir yıldır devam eden sürecin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kent Araştırmaları Merkezi'nin daire başkanlığı formatında çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Geçtiğimiz ayki meclis toplantısında konu gündeme geldi. Belediye bünyesinde Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı kurulması kararı mecliste onandı.

AR-GE MERKEZİ GİBİ ÇALIŞACAK

Kent Araştırmaları Merkezi'nin devamı olan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'nın başına ise KAM'ın başında olan Ali Yeşildal Getirildi. Dün Ali Yeşildal'ın daire başkanı olarak görevlendirilmesi resmen yapıldı. Ayrıca Yeşildal, Kent Tarihi ve Tanımı Daire Başkanlığı'nı yürütürken bu sayede Kent Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Ölme Değerlendirme Müdürlüğü olmak üzere iki farklı müdürlüğü de yürütecek. Büyükşehir'in yeni dairesi kentin AR-GE merkezi gibi çalışacak. Kültür, turizm, çevre, sosyal hizmetler, engelliler ve daha birçok konuda Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı proje üretecek.

06 Ağu 2020 - 09:20 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Izmitli - tipe bak hizaya gel, nerde liyakat? sırf trabzonlu diye birilerine makam veriliyor nasıl bi memlekte olduk böyle? kent tarihi daire başkanlıgına getirilmiş, yav senle genel kültür testine girsek havada karada fark atarım sana sen ne anlarsın kent kültürülden kent tarihinden, kapasiten nedir senin, bu kentli bile degilsin, sen git trabzona orada hamsi tarihini araştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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