Ali Yeşildal daire başkanı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ali Yeşildal, Kent Araştırmaları Merkezi Başkanlığına getirilmişti. Bir yıldır devam eden sürecin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kent Araştırmaları Merkezi'nin daire başkanlığı formatında çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Geçtiğimiz ayki meclis toplantısında konu gündeme geldi. Belediye bünyesinde Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı kurulması kararı mecliste onandı.

AR-GE MERKEZİ GİBİ ÇALIŞACAK

Kent Araştırmaları Merkezi'nin devamı olan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'nın başına ise KAM'ın başında olan Ali Yeşildal Getirildi. Dün Ali Yeşildal'ın daire başkanı olarak görevlendirilmesi resmen yapıldı. Ayrıca Yeşildal, Kent Tarihi ve Tanımı Daire Başkanlığı'nı yürütürken bu sayede Kent Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Ölme Değerlendirme Müdürlüğü olmak üzere iki farklı müdürlüğü de yürütecek. Büyükşehir'in yeni dairesi kentin AR-GE merkezi gibi çalışacak. Kültür, turizm, çevre, sosyal hizmetler, engelliler ve daha birçok konuda Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı proje üretecek.