Sokağa çıkma yasağı hakkında önemli açıklama

Corona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından sokağa çıkma yasağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan “sokağa çıkma yasağı genelgesi” ise İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.