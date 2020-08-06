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06 Ağu 2020 - 09:25- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 09:38

Sokağa çıkma yasağı hakkında önemli açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çataklı, sosyal medyada dolaşan sokağa çıkma yasağı belgesinin de sahte olduğunu belirtti.
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Corona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından sokağa çıkma yasağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan “sokağa çıkma yasağı genelgesi” ise İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.

06 Ağu 2020 - 09:25 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

vatandaş. - valla daha öncedende sahte falan böyle şeyler çıkmıştı 1 haftaya kalmadı gerçek oldu artık bizde şaşırdık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 09:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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