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06 Ağu 2020 - 09:30- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 09:44

Yeni yasaklar geliyor! Bu illerde ilçe ilçe, mahalle mahalle...

Corona virüs vakalarında yeniden binin üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar uygulanacak. İl, ilçe, mahalle, köy bazında risk durumuna göre karantina veya sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.
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Tedbir ve kurallara uyulmaması nedeniyle corona virüs salgınının yayılma hızının artması, yeniden yoğunluk yaşanmasıyla birlikte bölgesel yasaklar gündeme alındı. Salgının seyrine bakılarak her kente özgü olarak risk durumuna göre il geneli, ilçe, mahalle, sokak karantinaları ve gerekli görülmesi durumunda sokağa çıkma yasağı getirilecek. Başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman olmak üzere hareketliliğin fazla olduğu, izolasyonun sağlanamadığı kentlerdeki ilçe, semt ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

İLÇELER ARASI GEÇİŞLER KAPATILACAK

Zaruri ihtiyaçlar ve istisnai durumlar dışında ilçeler arasında geçişler kapatılacak. Risk düzeyi yüksek il veya bölgelerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı da gündeme gelebilecek. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi. İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beach’ler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak.

HAPİS CEZASI

Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak. Kurallara uymayan beach mühürlenecek, tekneler ise bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili de adli işlem (2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası) başlatılacak. COVID-19 testi pozitif çıkan ve evde karantina altında tedavisine karar verilenler için de sıkı önlemler geliyor. Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Yasağa uymayan ve salgın hastalık yayanlara bu madde kapsamında adli işlemler yapılıyor. TCK’nın 195’inci maddesi şu hükmü getiriyor: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasından sonra tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

'GÜVENLİ ALAN' SİSTEMİ YAYGINLAŞACAK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan ek genelgeyle salgınla mücadelede yeni yöntemlere gidiliyor. Bu kapsamda pilot il seçilen Kırıkkale'de, denetim faaliyetlerinin tek elden yönetiminin sağlanması amacıyla valilik bünyesinde 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturuldu. 100 kişilik de il salgın denetim ekibi kuruldu. Göreve başlayan ekip, sokak sokak gezerek işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yapacak. Denetlenen kişilerin isim, adres ve varsa ihmal bilgilerini kayda alan ekip, bilgileri oluşturulan veri tabanına aktardı. 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' kapsamında ayrıca işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde 'güvenli alan' sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacak. Denetimler vatandaştan gelen geri bildirimlere göre yönlendirilecek. Yapılan üç denetim sonucunda kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilere 'güvenli alan' logosu verilecek.

06 Ağu 2020 - 09:30 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ayhan - hapis cezası eee birde içerde dayakta yer yaşadığına adam pişman olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 09:51
01

Tekin 41 - TABI YA.TURIZM ALANI OLAN ILLER SERBEST.YETERKI TURIZM OLSUN.KORONA NEKI.ANTALYA IZMIR MUGLA AYDIN DADA YASAK OLACAKMI?ZOMBILER SIZI.!!!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 09:45
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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