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06 Ağu 2020 - 10:29- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 10:30

‘Hastanelerin kapasitesi doldu’ iddialarına yanıt

Ankara ve Konya'daki hastanelerin corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle tamamen dolduğu iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt geldi. Dün akşam saatlerinde Konya'daki hastanelerin doluluk oranlarının yüzdelerini açıklayan Koca, bugün de "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur." açıklaması yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin doluluk oranları ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından “COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.” diyerek iddiaları yalanladı.

06 Ağu 2020 - 10:29 - Gündem

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