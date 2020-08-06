Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin doluluk oranları ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından “COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.” diyerek iddiaları yalanladı.
06 Ağu 2020 - 10:29- Gündem Güncelleme: 06 Ağu 2020 - 10:30
‘Hastanelerin kapasitesi doldu’ iddialarına yanıt
Ankara ve Konya'daki hastanelerin corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle tamamen dolduğu iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt geldi. Dün akşam saatlerinde Konya'daki hastanelerin doluluk oranlarının yüzdelerini açıklayan Koca, bugün de "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur." açıklaması yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.