‘Hastanelerin kapasitesi doldu’ iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin doluluk oranları ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından “COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.” diyerek iddiaları yalanladı.