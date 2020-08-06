Kocaeli genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 75 ekip ve 269 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçları ağırlıklı olmak üzere, çocuğun cinsel istismarı, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtekarlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 5 yıl ağır hapis ezası bulunan toplam 22 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.