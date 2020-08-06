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06 Ağu 2020 - 12:35- Asayiş G: 06 Ağu 2020 - 12:40

Aranan şahsılara operasyon: 22 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 75 ekip ve 269 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçları ağırlıklı olmak üzere, çocuğun cinsel istismarı, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtekarlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 5 yıl ağır hapis ezası bulunan toplam 22 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

06 Ağu 2020 - 12:35 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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