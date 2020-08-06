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06 Ağu 2020 - 12:58- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 13:02

"9 milletvekilinde koronavirüs var"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede takip edilen milletvekili sayısı 4” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, korona virüs salgınına karşı TBMM’de yoğun olarak testler yaptıklarını, bu zamana kadar yapılan toplam test sayısının 23 bin 310 olduğunu, günlük test sayısının ise ortalama 500’ün üzerinde olduğunu söyledi. Şentop, TBMM Hastanesinde sadece milletvekilleri ve personele test yapılmadığını, milletvekili ve personellerin ailelerine de test yapıldığını belirterek, TBMM’deki toplam vaka sayılarını açıkladı. Şentop, “Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede tedavi gören milletvekili sayısı 4. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" dedi.

06 Ağu 2020 - 12:58 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tekin 41 - HALKIN ICINDE GEZMEZLER.CALISMAZLAR.NEREDEN KAPTILAR ACABA?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 13:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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