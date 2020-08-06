GTÜ’den KAÇA? Uygulaması

Çağımızda hayatın hızlı akması, her şeye ve her yere gerektiği kadar vakit ayıramamak mobil uygulamaları gündemimize getirdi. Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) alışverişe fazla vakti olmayan, ihtiyacı olan ürünleri bulunduğu çevrede uygun fiyata almak isteyenler için KAÇA? uygulaması hayata geçirildi. Mobil uygulama GTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Demiriz koordinatörlüğünde, farklı üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Arzu Gök, Bilgisayar Mühendisi Yusuf Taha Öztürk tarafından geliştirildi.

KAÇA?, insanların ürün fiyatlarını, ürünlerin satıldığı marketlerin konumlarını, ürünler hakkındaki yorumlarını birbirleriyle paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. Böylelikle uygulama, kullanıcıların diledikleri ürünleri yakınlarındaki fiziksel mağazalarda en uygun fiyata almasına yardımcı olacak ayrıca; potansiyel müşteriler, yakınlarında bulunan mağazaların güncel fiyat ve stok bilgilerine ulaşarak, mağazaların sundukları indirim ve fırsatlardan haberdar olacaklardır. Kullanıcıların alışveriş listelerindeki ürünleri, “en kısa yol”, “en hızlı yol” veya “en ucuz sepet” gibi kriterleri belirleyip market rotası oluşturarak satın almalarını sağlayacak özelliklerin geliştirilmesi halen devam etmektedir. 2019 yılında patent başvurusu yapılmış olan uygulamada halen iki yüz binden fazla ürüne (barkoda) ait ortalama fiyat bilgisi verilebilmektedir. KAÇA? uygulaması AppStore veya Google Play’den kolaylıkla indirilebilir.