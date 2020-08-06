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06 Ağu 2020 - 14:08- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 14:11

Acil kan aranıyor

Kocaeli Medikal Park Hastanesi'nde tedavisi sürmekte olan Saadettin Abakoz için acil A Rh negatif trombosit kan aranıyor
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Kocaeli Medikal Park Hastanesi'nde tedavisi sürmekte olan Saadettin Abakoz için acil A Rh negatif trombosit ihtiyaç duyulmakta. Kan vermek isteyenlerin 05438826050 numaralı telefondan Tuğçe Abakoz ile iletişime geçebilir.

06 Ağu 2020 - 14:08 - Gündem

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