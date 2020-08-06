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06 Ağu 2020 - 14:23- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 14:27

"Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 kişi var"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayılarını ve 81 ilde başlayan denetimleri değerlendirdi. 5 Ağustos'ta açıklanan corona virüsü tablosunu örnek gösteren Özlü, vatandaşların bin 178 vaka sayısına aldanmamaları gerektiğini vurguladı ve "Şu anda Türkiye'de tahminen 250 bin civarında virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’deki vaka sayılarını değerlendirdi. Kurban Bayramı tatilinden sonra vaka sayılarının artacağından endişe ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, salgının hız kesmediği gibi giderek arttığı uyarısında bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Özlü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı corona virüsü denetimlerini değerlendiren Prof. Dr. Özlü, bu denetimlerin toplumda farkındalığın ve uyumun artmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak denetimlerde cezai yaptırımların mutlaka uygulanması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Özlü, vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SALGIN HIZ KESMİYOR

“Maalesef salgında bir artış trendi görünüyor. Bu hem bizde hem dünyada böyle. Maalesef salgın hız kesmediği gibi artıyor. Önümüzdeki günlerde bayrama ait bulaş zincirinin etkileri de muhtemelen eklenecek. Artışın devam edeceği konusunda endişeliyim.” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlü, rahatlama sürecinden sonra vakaların ciddi oranda arttığını belirtti.

TÜRKİYE’DE VİRÜSÜ TAŞIYAN VE BULAŞTIRAN 250 KİŞİ VAR

Günlük vaka sayısına aldanılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye’de şu anda 250 bine yakın virüsü taşıyan ve bulaştıran kişi var. Şu anda yapılan hesaplar Türkiye’de aramızda dolaşan, bunların çoğunun da hiçbir şikayeti yok, aşağı yukarı 215 bin kişivar. Hasta olup dolaşan da 17-18 bin kişi var. Türkiye’de şu anda virüsü taşıyan ve bulaştıran bu kadar insan var.

Dolayısıyla sokakta, çarşıda, toplu taşımada, restoranda, markette ya da aile içinde, komşu ziyaretinde, düğünde, nişanda, mevlütte, sünnette bulunanlardan birinin pozitif olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla hiç farketmeden virüsü alabilirsiniz ya da siz de taşıyıcı olabilirsiniz.

Şu anda hepimiz şöyle düşünmeliyiz; “Ben de viriüsü taşıyorum, rastladığım her kkişi de virüsü taşıyor olabilir.”.

Vaka yoğunluğu ve hastanelerin kapasitelerindeki doluluk oranları ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Özlü, şu an böyle bir durum olmadığını ancak bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

HASTANELER DOLU DEĞİL AMA HER AN DOLABİLİR

“Sağlık kapasitesinin aşılması durumu olabilir. Şu an için böyle bir duurma gelmiş sayılmayız. Bizim gözlemlerimiz de o yönde. Hastanelerimizde yoğun bakımda boş yataklarımız var ama bu böyle devam etmeyebilir. Hasta yükü artarsa, özellikle güz mevsiminde diğer solunum yolu hastalıkları da başlarsa vakaların sayısı artarsa elbette o noktaya da ulaşılabilir. Bu bakımdan şimdiden öyleymiş gibi kabul edip dikkatli olmakta fayda var. ” açıklamasını yapan Prof. Dr. Özlü, sağlık çalışanlarının da yoğun stres altında çalıştıklarına dikkat çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İZİN YAPAMIYOR

“5-6 aydır büyük bir baskı ve stres altında çalışıyorlar ve izin de yapamadılar. Hasta sayımızı azaltıp onların da bu dönemde dinlenmelerini sağlamalıyız ki güzün daha yoğun bir hasta yükü ortaya çıktığında onlar dinlenmiş olarak işe başlayabilsinler.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, güz aylarına hazırlıklı olmalıyız mesajını verdi.

06 Ağu 2020 - 14:23 - Gündem

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