Kentin göbeğinde Körfez'e saygısızlık

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin muhtelif yerlerine monte ettiği bu panolar, yoğun ilgi gördü. Yürüyüş Yolu’ndaki tarih koridoru sergisinin yanı sıra İzmit Belediyesi’nin de tatlı rekabette İzmit’in dört bir yanını yeşil siyaha boyaması, herkesin tüylerini diken diken etti, gözlerimizi doldurdu. Ancak bu sevinç ve coşkunun tam ortasına hançer saplandı, kentin ortasında ilk kez Kocaelispor’a açıkça bir saldırı yapılmış oldu.
SORUMLULARI BULUN VE PANOLARI KORUYUN, YOKSA KAVGA ÇIKACAK…
Taraftarlar da bu panolara yapılan saldırıya tepki gösteriyor. Yetkililerin panoları koruyamamasının yanı sıra, bu şekilde sergilenmesi, yürekleri dağlıyor. Bir an önce bu panonun sökülerek yenisinin dikilmesi bekleniyor. Bu tip saldırılar sürerse, taraftarlar arasında kavga çıkabileceği bile söyleniyor. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi arasındaki tatlı rekabet, kulübe yarar sağlarken, dedikodularla bu rekabetin yaralanmasına çalışan provokatörlere fırsat verilmemesi isteniyor. N HABER VE
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.