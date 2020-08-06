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06 Ağu 2020 - 19:00- Spor G: 06 Ağu 2020 - 19:01

Kentin göbeğinde Körfez'e saygısızlık

Kentin içerisindeki tarih koridordu, Kocaelispor sergileri, etkinlikler şampiyonluk kutlamaları yüreğimizi coşturdu, Hele hele kafaları boşluklu panolarda binlerce kişi hatıra fotoğraf çektirdi, kendini sahanın içerisinde, Kocaelispor formasıyla buldu

Hakan Yağcıoğlu
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Büyükşehir Belediyesi’nin kentin muhtelif yerlerine monte ettiği bu panolar, yoğun ilgi gördü. Yürüyüş Yolu’ndaki tarih koridoru sergisinin yanı sıra İzmit Belediyesi’nin de tatlı rekabette İzmit’in dört bir yanını yeşil siyaha boyaması, herkesin tüylerini diken diken etti, gözlerimizi doldurdu. Ancak bu sevinç ve coşkunun tam ortasına hançer saplandı, kentin ortasında ilk kez Kocaelispor’a açıkça bir saldırı yapılmış oldu.

SORUMLULARI BULUN VE PANOLARI KORUYUN, YOKSA KAVGA ÇIKACAK…

Taraftarlar da bu panolara yapılan saldırıya tepki gösteriyor. Yetkililerin panoları koruyamamasının yanı sıra, bu şekilde sergilenmesi, yürekleri dağlıyor. Bir an önce bu panonun sökülerek yenisinin dikilmesi bekleniyor. Bu tip saldırılar sürerse, taraftarlar arasında kavga çıkabileceği bile söyleniyor. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi arasındaki tatlı rekabet, kulübe yarar sağlarken, dedikodularla bu rekabetin yaralanmasına çalışan provokatörlere fırsat verilmemesi isteniyor.  N HABER VE

06 Ağu 2020 - 19:00 - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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