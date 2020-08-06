Bölgemizdeki virüslü hasta sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yayınlanan, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu güncel COVID-19 Günlük Durum Raporu'na göre, Doğu Marmara bölgesinde bir günde 74 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki güne göre vaka sayısı 11 kişi arttı.