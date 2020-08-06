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06 Ağu 2020 - 16:48- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 16:49

“Yükselen Şehir Dilovası’nın temelini attık”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e, göreve geldiği günden bu yana Dilovası’na kazandırılan hizmetler ve kazandırılacak hizmetler hakkında sunum yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Yapılan ve yapılacak olan projelerimizle birlikte ‘Yükselen Şehir Dilovası’nın temellerini attık” dedi
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AKP İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve belediye başkanlarının çalışmalarını değerlendiren hizmet sunumu programının son durağı Dilovası oldu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e yaptığı çalışmaları tek tek anlattı. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen hizmet sunumu toplantısına İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Ellibeş’e slayt eşliğinde yapılan çalışmaları anlatan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte ilçemizin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde canla başla çalışıyoruz. 2019 seçimlerinde halkımızın bizlere ve AK teşkilatlara güvenerek verdikleri bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirebilmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Seçim beyannamemizde sözünü verdiğimiz birçok projemizin temelini oluşturduk. Yapılan ve yapılacak olan projelerimizle birlikte ‘Yükselen Şehir Dilovası’nın’ temellerini attık” dedi.

“AK BELEDİYECİLİĞİ GÖSTERDİK”

Hazırlanan sunumu oldukça beğenen İl Başkanı Mehmet Ellibeş de “AK kadrolar olarak çıktığımız bu yolda 18 yılda halkımıza AK Belediyeciliği gösterdik. Dilovası’nda da Hamza Şayir başkanımızla yola çıkarken halkımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözlerin yerine getirilmesi için partimiz ve belediye başkanımız üzerine düşeni yapacaktır. Kısa sürede bu kadar yol alan Hamza Bey’in beş yılda taahhütlerinin de üzerinde projeyi Dilovası’na kazandıracağına inanıyor, yapılan çalışmalar ve sunumdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

06 Ağu 2020 - 16:48 - Gündem

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