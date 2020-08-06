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06 Ağu 2020 - 16:48- Siyaset G: 06 Ağu 2020 - 16:50

YRP Genel Merkezi’nden Kocaeli çıkarması

YRP Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak ve beraberindeki heyet ilimize gelerek STK ve halk ile temaslarda bulundu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak ve beraberindeki heyet ilimizde sivil toplum kuruluşları ve halk ile temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi. Çolak’ın ilk adresi partisinin il başkanlığı oldu. Çolak ve beraberindeki heyeti il binasında karşılayan İl Başkanı Aras ve başkanlık divanı üyeleri il binasında kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede İl Başkanı Aras, Cemil Çolak ve beraberindeki heyete Kocaeli’nin sorunları ve bu sorunlara yönelik kendilerinin hazırladıkları programdan bahsetti.

KOTO’DA EKONOMİ MASAYA YATIRILDI

İl binasında gerçekleşen görüşmenin ardından ziyaretlerini gerçekleştirmek için binadan ayrılan Çolak ve beraberindeki heyete eşlik etmek üzere İl Başkanı Aras ve başkanlık divanı üyeleri de katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak’ın bir sonraki adresi ise Kocaeli Ticaret Odası oldu. Çolak ve beraberindeki heyeti karşılayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, heyete ikramlarda bulundu.

‘DAHA DİNAMİK KOCAELİ’ KONUŞULDU

Başkan Bulut ile 1 saat kadar görüşen heyet, ülke ve Kocaeli ekonomisinin yanı sıra pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Çolak, görüşmelerin ardından partisinin AR-GE birim başkanlığı tarafından hazırlanan milli kaynak paketini Bulut’a hediye etti. Son olarak İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Çolak, Dernek Başkanı Murat Öztürk ile de daha güçlü daha dinamik bir Kocaeli için görüş alışverişinde bulundu.

06 Ağu 2020 - 16:48 - Siyaset

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