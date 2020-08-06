YRP Genel Merkezi’nden Kocaeli çıkarması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak ve beraberindeki heyet ilimizde sivil toplum kuruluşları ve halk ile temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi. Çolak’ın ilk adresi partisinin il başkanlığı oldu. Çolak ve beraberindeki heyeti il binasında karşılayan İl Başkanı Aras ve başkanlık divanı üyeleri il binasında kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede İl Başkanı Aras, Cemil Çolak ve beraberindeki heyete Kocaeli’nin sorunları ve bu sorunlara yönelik kendilerinin hazırladıkları programdan bahsetti.
KOTO’DA EKONOMİ MASAYA YATIRILDI
İl binasında gerçekleşen görüşmenin ardından ziyaretlerini gerçekleştirmek için binadan ayrılan Çolak ve beraberindeki heyete eşlik etmek üzere İl Başkanı Aras ve başkanlık divanı üyeleri de katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak’ın bir sonraki adresi ise Kocaeli Ticaret Odası oldu. Çolak ve beraberindeki heyeti karşılayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, heyete ikramlarda bulundu.
‘DAHA DİNAMİK KOCAELİ’ KONUŞULDU
Başkan Bulut ile 1 saat kadar görüşen heyet, ülke ve Kocaeli ekonomisinin yanı sıra pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Çolak, görüşmelerin ardından partisinin AR-GE birim başkanlığı tarafından hazırlanan milli kaynak paketini Bulut’a hediye etti. Son olarak İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni de ziyaret eden Çolak, Dernek Başkanı Murat Öztürk ile de daha güçlü daha dinamik bir Kocaeli için görüş alışverişinde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.