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06 Ağu 2020 - 16:49- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 16:50

“Kahvehanecilerin ahı bu kararı verenlere yeter”

Gebze Kahveciler Çaycılar Bilardo İnternet Kafeler Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Barış Beşiroğlu yasaklanan okey, tavla, kağıt oyunlarının yasaklarının hala kaldırılmamasına sitem ederek, “Bu kahvehaneci ve kıraathaneci esnafının ahı bu kararları verene ve verenlere yeter” dedi
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Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, 16 Mart tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelge ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, internet kafe, playstation ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmış, 01.06.2020 tarihi itibariyle de kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, işyerleri tekrar açılmış fakat kahvehane, kıraathane işyerlerinde okey, tavla, kağıt oyunları oynatılması geçici olarak kısıtlanmıştı.

“MAĞDUR OLDUK”

Ayrıca kapatılan işyerlerinden internet kafeler ile playstation ve oyun salonları henüz açılmadı. 01.06.2020 tarihinde açılan kahvehanelerde oyun oynatılmadığı için müşteri gelmediğini iddia eden kahveciler günlük masraflarını da çıkaramadıklarını her fırsatta dile getiriyordu. Gebzeli esnaflar olarak ekonomik açıdan oldukça zor bir süreçten geçtiklerini belirten Kahveciler ve Esnaf Odası Gebze Şube Başkanı Barış Beşiroğlu sahillerde uyulmayan kuralları da örnek göstererek, kahvelerdeki yasakların kendilerini mağdur ettiklerini dile getirdi.

“AYIPLI VE KUSURLU BİR MESLEK SAHİBİ DEĞİLİZ”

Oda Başkanı Barış Beşrioğlu, “Sosyal mesafe nerede diyorlar, kahvehanede ve kıraathanede. Millet virüsü takmadı diyorlar, kahvehaneci, kıraathaneciyi takmak zorunda bıraktılar. Birinci dalga sahillerde diyorlar, kahvehanedeki ve kıraathanedeki kaçıncı dalga? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu kahvehaneci ve kıraathaneci esnafının ahı bu kararları verene ve verenlere yeter. Bizler ayıplı veya kusurlu bir meslek sahibi değiliz. Bu kararları vererek ayıplı ve kusurlu kahvehaneci ve kıraathaneci esnafının mağduriyetini gidermekle yükümlü kılındığınızı unutmayın. Bir gün gelecek, işte o zaman güneş bizim için doğacak” ifadelerine yer verdi.

06 Ağu 2020 - 16:49 - Gündem

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