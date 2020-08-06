Gebzeli öğrenciler için servis kiralanacak

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin okula taşınması amacıyla 21 servis aracı kiralayacak. Müdürlükçe verilen hizmet ilanına göre Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi okula 21 araçla 187 iş günü taşınması için servis hizmeti kiralanacak. 20 Ağustos’ta yapılacak olan hizmet ihalesi, Gebze Güzeller Mahallesi Kavak Caddesi’nde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında saat 10.00’da gerçekleştirilecek.