06 Ağu 2020 - 16:53- Gündem

ÇYDD Gebze’den üye olmaya davet

Nurcan Çınar başkanlığında yoluna devam edecek olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gebze Şubesi, “Türkan Saylan’ın ışığında birlikte yürüyelim” sözleriyle herkesi üye olmaya davet ediyor