Körfez’de spor kulüplerine yardım

Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 8 gündem maddesi tek tek görüşüldü. Açılış ve yoklamanın ardından tutanak özeti oylandı. Gündem maddeleri öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, pandemi süreci ile ilgili konuştu, “Maske mesafe temizlik konusunda azami dikkat etmeliyiz” dedi.

REHAVETE KAPILMAMALIYIZ

Tüm vatandaşlarımızın pandemi sürecinde bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyetleri tekrar göstermelerini rica ediyorum. Maske mesafe temizlik konusunda azami dikkat etmeliyiz. İl Sağlık Müdürümüz ile görüştük. Körfez’in şu an bulunduğu durum il bazında en iyi olan ilçelerden bir tanesi. Ama bu bizleri rehavete sürüklememeli” dedi.

YÜZDE 10 ARTTIRILDI

Gündem maddeleri arasında ilçe sınırları içinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Geçtiğimiz yıl da 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine istinaden verilen yardımların, komisyondan gelen rapor doğrultusunda bu yıl da verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl verilen yardımların yüzde 10 arttırıldığı belirtildi.

550 BİN LİRALIK YARDIM

Başkan Şener Söğüt, “Toplamda 550 bin liralık bütçe aslında bu. İlçemizde takribi 22 kulüp var. Şartları uyan, komisyonun aldığı karar doğrultusunda yardımı yaparak ilçemizde spora, gençlere bu vesile ile ciddi bir katkı yapmış olduk. Komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Meclis toplantısında diğer maddeler de tek tek görüşülerek karara bağlandı.