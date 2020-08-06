31 Ağustos’ta okullar soru işaretleriyle açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos’ta okulların açılacağını duyurdu. Özel okullarda ise ilk ders zili oryantasyon eğitimi adı altında 1 Ağustos itibariyle açabilecek. İlimizde birçok okul 17 Ağustos’ta ve 24 Ağustos’ta yeni eğitim dönemini başlatacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinde tüm yurtta okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelgeyle okulların 31 Ağustos Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Bu yıl il genelinde 365 bin öğrenci aynı anda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’na başlayacak. Ancak uygulanacak eğitim sistemiyle ilgili verilmiş net bir karar yok.

4 SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

TBMM Eğitim Komisyonu Üyesi Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Yeni dönemde 4 senaryo üzerinde duruluyor. Geçtiğimiz günlerde sayın bakan komisyon üyelerine yaptığı açıklamada uzaktan eğitim ile ilgili alt yapı çalışmalarının olduğunu, güçlü bir alt yapıyla milyonlarca kullanıcıya aynı anda eğitim verebilecek duruma geldiğimizi söyledi. Öncelikli olarak okulların açık tutulmaya alışacağını belirten bakanımız. Biz her türlü senaryoya hazırız” şeklinde konuştu.

BİRİNCİ SENARYO

Yüz yüze eğitim; Öncelikli hedef okulların açılması ve açık tutularak yüz yüze eğitim verilmesi. Okulların açılmaması ya da bir süre sonra yeniden tatil edilmesi durumunda öğrenciler canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak.

İKİNCİ SENARYO

Hibrit model; Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gidecek.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Şehre göre eğitim; Okulların şehir bazlı açılıp açılamayacağına karar verilecek. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları ona göre belirlenecek.

DÖRDÜNCÜ SENARYO

Okullar açılmazsa; Okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi. Alt yapı çalışmaları tamamlanan sistem kapsamlı şekilde uygulanacak.

SERVİS ARAÇLARI İKİYE KATLAYACAK

Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, “Okulların açılıp açılmayacağı konusunda net bir karar olduğuna biz inanmıyoruz. Bahsedilen senaryolar var. Bir iddiada servis araçlarının tekli koltuk uygulamasına geçmesi. Eğer servis araçlarında tekli koltuk uygulaması yapılırsa sistem çöker. 400 TL ödeyen bir veli 800 TL ödemek zorunda kalır. Kimse çocuğunu servise vermez. İşin garibi, çocuklar minibüste, otobüste yan yana oturuyor, parklar da dip dibe oynuyor sıra servis aracına gelince tekli oturulması isteniyor” dedi.

“BENCE 10-15 GÜN AÇACAKLAR”

Konuyla ilgili ilimizde faaliyet gösteren eğitim sendikaları başkanları gazetemize açıklamalarda bulundu. Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, “Bu konu hakkında henüz net bilgi verilmedi. Şu koşullarda, pandeminin arttığı dönemde okulların açılması çok da mümkün görünmüyor. Çünkü okulların birçoğunda doğru düzgün dezenfekten bile yapılmadı. Diyelim ki okullar açıldı. Okulların birçoğunun bütçesi yok. Düşünceme göre okulları 10-15 gün açacaklar” dedi.

“KUMAR OYNARLAR”

Devamında Yıldırım, “Özel okullar daha erken açılacak. Özel okullar paralarını alıp tekrar uzaktan eğitime geçecek gibi duruyor bu koşullarda. İlleri, sahilleri görüyorsunuz. Bakanlık ne kadar aşağıya çekerse çeksin ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, bu ülkenin durumu belli. Acillerde, yoğun bakımlarda yer kalmamış; bu koşullarda okulların açılması mümkün değil. Turizm için nasıl kumar oynadılarsa da okulların açılması konusunda da öyle kumar oynarlar” dedi.

“VELİYE YÜKLENECEK”

Altyapı için Microsoft ile anlaşma yapıldığını belirten Yıldırım, “MEB, altyapı ağı için Microsoft ile anlaşma yapmış. Bence bakanlık bu koşullarda okulların açılamayacağını öngörüyor; sayın bakanımız da bunu biliyor zaten. Herhalde daha geniş bir ağ üzerinden uzaktan eğitimi dayatacaklar. Ben ilkokul öğretmeniyim. Liselerde sosyal mesafeyi korurlar tamam da ilkokul öğrencisi bunu nasıl yapacak? Bütçe konusunda okullar, veliye daha da yüklenecek. Hükümetimizin okullara kesenin ağzını açıp gerekli desteği yapacak gücü yok. Bu koşullarda okulların açılması çok da mümkün görünmüyor” dedi.

“RİSKLİ BİR DURUM”

Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Çocukların ve eğitim çalışanlarının hastalıkla zarar görmeden okula gitme taraftarıyız. Uzaktan eğitim modelinin desteklenmesi yönünde ise her gün okul değil belli bir süre uzaktan eğitim desteklenmesi konusunda da görüşümüz var. Sağlıkta Türkiye dünyaya örnek olduğu gibi, eğitim modelinde de dünyaya örnek olabileceğimizi düşünüyoruz. 16-17 milyon öğrencimiz var. Öğrencilerimizde de öğretmenlerimizde de kronik rahatsızlığı olan var. En az riskle hangi model üzerinden karar kılınacaksa onunla ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Bunları da bakanlıkla paylaşacağız. Bakanlık tüm sendikalarda toplantı yaparsa herkes kendi raporunu sunar. Amacımız çocukların ve eğitim camiasının zarar görmemesi ve eğitimden geri kalmaması” dedi.

“FARKLI MODELLER GÖRÜŞÜLÜYOR”

“İnternetin olmadığı yerleri de düşünmek lazım” diyen Yaşlık, “Veliler de okulların açılmasını istiyor. Özellikle 1. sınıftaki öğrenciye uzaktan eğitim çok zor olur. Okuma-yazmayı öğretmek, okul davranışlarını kazandırmak vs. Bu anlamda farklı modeller görüşülüyor. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de sınav senesi. Herkesi memnun edecek bir projenin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bakanlığın da iyi niyetle bir şeyler yapmak istediklerini biliyorum” şeklinde konuştu.

“81 İLİ DÜŞÜNMEK LAZIM”

Yaşlık, “Çocukları okuldan çok fazla uzaklaştırmamak lazım. Mart ayından beri çocukların okuldan uzaklaşmasının bile bazı dezavantajlarını görüyoruz. Çocuk uzaktan eğitimle sınıf ortamında olduğu gibi olmuyor. 81 ili düşünmek lazım. Kırsal kesimdeki internetin olmadığı yerleri de düşünmek lazım. Eğitimde fırsat eşitliği bizim olmazsa olmaz maddelerimiz. Herkese ortak fırsatın verildiği bir modelin mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. Biz çalıştay halindeyiz. Genel merkezimizin bunu raporlaştırıp alternatif fikirlerle sunacak” ifadelerinde bulundu.