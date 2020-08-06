Sanayi Mahallesi sokak sokak yıkandı

Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için özveriyle çalışan İzmit Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince cadde, sokak ve kırsal kesimlerde hummalı bir çalışma yapan ekipler, bayram sonrasında da temizlik çalışmalarına devam ediyor. Salgına karşı tedbirleri elden bırakmayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde girilmedik mahalle bırakmıyor.
GİRİLMEDİK SOKAK KALMADI
Ekipler bu kapsamda Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Girilmeyen sokak bırakmayan ekipler, tazyikli ve ilaçlı su kullanarak yolları, kaldırımları ve apartman önlerini dezenfekte etti. Ekipler, pandemi sürecinin en sağlıklı şekilde geçilmesi adına çalışmaların aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.