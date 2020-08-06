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06 Ağu 2020 - 17:28- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 17:29

Sanayi Mahallesi sokak sokak yıkandı

Koronavirüsle mücadele sürecinde ilk günden beri temizlik çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi’nde dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.
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Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için özveriyle çalışan İzmit Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince cadde, sokak ve kırsal kesimlerde hummalı bir çalışma yapan ekipler, bayram sonrasında da temizlik çalışmalarına devam ediyor. Salgına karşı tedbirleri elden bırakmayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde girilmedik mahalle bırakmıyor.

GİRİLMEDİK SOKAK KALMADI

Ekipler bu kapsamda Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Girilmeyen sokak bırakmayan ekipler, tazyikli ve ilaçlı su kullanarak yolları, kaldırımları ve apartman önlerini dezenfekte etti. Ekipler, pandemi sürecinin en sağlıklı şekilde geçilmesi adına çalışmaların aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

06 Ağu 2020 - 17:28 - Gündem

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