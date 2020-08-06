Hiroşima ve Nagasaki İzmit’te anılacak 

ABD savaş uçaklarının 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı atom bombası ile 450 bini aşkın sivilin ölümüne sebep olduğu katliamın 75. yılı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ile anılacak. 7 Ağustos 2020 Cuma günü saatler 10.00’u gösterdiğinde İzmit Belediye Meydanı’nda düzenlenecek olan sergi, yaşanılan dramın acı fotoğraflarını İzmitlilerle buluşturacak.

NAZIM HİKMET’İN ŞİİRİNE DE KONU OLDU

Hiroşima’ya ‘Küçük Çocuk’ isimli atom bombası düşeli 75, Nazım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ şiirini yazalı 65 yıl geçti. Hiroşima’ya atom bombası atıldığında sadece iki yaşında olan ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan, ancak 12 yaşına geldiğinde birden hastalanan ve kan kanseri teşhisi konulan Sadako Sasaki adına usta şair Nazım Hikmet; ‘Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler’ demişti.

BİN TURNA KUŞU İLE SAZOKO

Hiroşima ve Nagasaki felaketinde hayatını kaybeden masum insanların sembolü Sadako Sasaki, hastalığını cesaretle karşılayıp, kağıttan bin adet turna kuşu yaparsa sağlığına kavuşacağına inanır. Sadako’nun ömrü yazık ki 644 turna kuşu yapmaya yetmiştir. Turna kuşu o zamandan beri barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi oldu. İzmit Belediyesi, katliamın 75. yılında gerçekleştireceği anma sergisi ile İzmitlilerin kalplerindeki turna kuşlarını özgür bırakacak. Tüm İzmitlilerin davetli olduğu sergi, Hiroşima ve Nagasaki’de yapılan acımasız katliamın izlerini günümüze taşıyor.