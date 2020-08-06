Günlük korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.
Bakan Koca, 6 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.
SIKI TEDBİR UYARISI
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.