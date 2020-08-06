Günlük korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Bakan Koca, 6 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

SIKI TEDBİR UYARISI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR" dedi.