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06 Ağu 2020 - 22:37- Gündem G: 06 Ağu 2020 - 22:44

Günlük korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.
Bakan Koca, 6 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

SIKI TEDBİR UYARISI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR" dedi.

06 Ağu 2020 - 22:37 - Gündem

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