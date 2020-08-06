Metruk iş yerinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan atıl haldeki pasajın ikinci katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasaja arka bölümdeki kırık camdan giren Sinan C., Hüseyin C. adlı kardeşler ve yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Selçuk Ç. ve Barış Ç. adlı kardeşler arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan C., Hüseyin C. adlı kardeşlerle birlikte binada bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs, Selçuk Ç. ve Barış Ç.’ye silahla ateş ederek yaraladı.
BİNADAN İTFAİYE MERDİVENİ İLE ÇIKARILDILAR
Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, silahı ateşleyen şahıs ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermemesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak binaya girmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye aracının merdiveni ile 2. kattaki iş yerinin balkonundan içeri girdi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde bulunan Sinan C. ve Hüseyin C. adlı kardeşler polis ekiplerince kelepçelenerek itfaiye merdiveniyle binadan çıkarıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yine itfaiye merdiveni ile binadan çıkarılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN KAÇTI
Sinan C. ve Hüseyin C. adlı kardeşleri gözaltına alan polis ekipleri, 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay hakkında başlatılan inceleme ise sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.