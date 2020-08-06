Metruk iş yerinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan atıl haldeki pasajın ikinci katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasaja arka bölümdeki kırık camdan giren Sinan C., Hüseyin C. adlı kardeşler ve yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Selçuk Ç. ve Barış Ç. adlı kardeşler arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan C., Hüseyin C. adlı kardeşlerle birlikte binada bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs, Selçuk Ç. ve Barış Ç.’ye silahla ateş ederek yaraladı.

BİNADAN İTFAİYE MERDİVENİ İLE ÇIKARILDILAR

Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, silahı ateşleyen şahıs ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermemesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak binaya girmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye aracının merdiveni ile 2. kattaki iş yerinin balkonundan içeri girdi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde bulunan Sinan C. ve Hüseyin C. adlı kardeşler polis ekiplerince kelepçelenerek itfaiye merdiveniyle binadan çıkarıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yine itfaiye merdiveni ile binadan çıkarılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇTI

Sinan C. ve Hüseyin C. adlı kardeşleri gözaltına alan polis ekipleri, 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay hakkında başlatılan inceleme ise sürüyor.