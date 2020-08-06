Alınan bilgiye göre Kandıra Cezaevleri bölgesinde yaşlı bir adam sokak köpeğine tecavüz ederken KOHAYDER üyesi bir kadın tarafından suçüstü olarak yakalandı. İddiaya göre cezaevindeki bir yakınını ziyaret için bölgeye geldiğini söylediği öğrenilen 73 yaşındaki Maksut K. isimli şahıs elinde iç çamaşırı ile birlikte hayvansever kadına yakalandı. Cep telefonu ile görüntülenen Maksut K.'dan şikayetçi olan kadın durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan Maksut K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın Maksut K.'dan şikayetçi olacağını ve ceza alması için elinden geleni yapacağını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olayla ilgili hayvanseverlerden duruma tepki yağdı.