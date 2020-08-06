Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
06 Ağu 2020 - 23:30- Asayiş G: 06 Ağu 2020 - 23:55

Sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı

Kandıra Cezaevleri bölgesinde yanında yavruları bulunan sokak köpeğine tecavüz ettiği öne sürülen 73 yaşındaki bir kişi bölgedeki hayvanseverler tarafından yakalandı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Kandıra Cezaevleri bölgesinde yaşlı bir adam sokak köpeğine tecavüz ederken KOHAYDER üyesi bir kadın tarafından suçüstü olarak yakalandı. İddiaya göre cezaevindeki bir yakınını ziyaret için bölgeye geldiğini söylediği öğrenilen 73 yaşındaki Maksut K. isimli şahıs elinde iç çamaşırı ile birlikte hayvansever kadına yakalandı. Cep telefonu ile görüntülenen Maksut K.'dan şikayetçi olan kadın durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan Maksut K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın Maksut K.'dan şikayetçi olacağını ve ceza alması için elinden geleni yapacağını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olayla ilgili hayvanseverlerden duruma tepki yağdı.

06 Ağu 2020 - 23:30 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Köprüde TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı mask
Köprüde TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı
Aranan şahsılara operasyon: 22 gözaltı mask
Aranan şahsılara operasyon: 22 gözaltı
Okuldan bilgisayar çaldı polise yakalandı mask
Okuldan bilgisayar çaldı polise yakalandı
Kocaeli’de 20 dönüm ormanlık alan küle döndü mask
Kocaeli’de 20 dönüm ormanlık alan küle döndü
Seyir halindeki otomobilde yangın paniği mask
Seyir halindeki otomobilde yangın paniği
Ormanlık alanda kendini astı mask
Ormanlık alanda kendini astı
Anket Size göre en güvenli ulaşım aracı hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti mask
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek mask
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek
Ali Korkmaz'a silahlı saldırı! mask
Ali Korkmaz'a silahlı saldırı!
Otopark yüzünden kavga etti, 2 gün sonra öldü mask
Otopark yüzünden kavga etti, 2 gün sonra öldü
Oğulları öldü anne ve baba yaralı kurtuldu mask
Oğulları öldü anne ve baba yaralı kurtuldu
OGM işçi alımları yarın başlıyor mask
OGM işçi alımları yarın başlıyor

GALERİ

Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim mask
Vali Yavuz'dan maske takmayanlara sıkı denetim
Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı mask
Ters yönde giden araç geri manevra yaparken motosiklete çarptı: 1 yaralı
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !.. mask
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !..
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı mask
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı
Patlama anında oğlunu böyle korudu! mask
Patlama anında oğlunu böyle korudu!
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti mask
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL