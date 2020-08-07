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07 Ağu 2020 - 00:29- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 00:46

Gebzeli asker şehit oldu

Gebze Adem Yavuz mahallesinde ikamet eden Mehmet Sezai Başakçı'nın, akşam saatlerinde askerlik görevini yaptığı kışlada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Gebze Adem Yavuz mahallesinde yaşayan Mehmet Sezai Başakçı, askerlik görevini yaptığı İskenderun Ahmet Tor Kışlası'nda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Şehit Başakçı’nın naaşının İskendurun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Yetkililer Şehit Başakçı’nın ailesine acı haber ulaştırdı.

07 Ağu 2020 - 00:29 - Gündem

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