Gelecek Gölcük’te Kongresini yapıyor

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı gözünü kongrelere çevirdi. Gebze’den verilen kongre startı, Gölcük ilçe teşkilatıyla devam edecek. Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Eşrefbey Apartmanındaki ilçe merkezinde gerçekleştirilecek genel kurulda 15 gündem maddesi karara bağlanacak. Genel kurulda 20 yönetim kurulu üyesi ile 65 il kongre delegesi belirlenecek.

HEDEF KONGRELERİ TAMAMLAMAK

Gölcük ilçe başkanı Kadriye Güner yaptığı açıklamada, “Olağanüstü zor koşulların yaşandığı bir dönemde ilçe teşkilatı kurup kongreye hazır hale getirdik. İlçe binamızın tefrişatı da hemen hemen bitmek üzere. Partimizin kuruluş sürecinde emeği geçen tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarımızla yönetimimi takviye edeceğim. Kongremiz bittikten sonra Gölcük’ün geleceği için daha fazla sahada olacağız” dedi. Gelecek Partisinde Derince 13 Ağustos, İzmit 14 Ağustos, Körfez ve Darıca ise 16 Ağustos’ta kongrelerini yapacak. Gelecek Partisinde hedef ağustos ayı sonuna kadar kongreleri tamamlamak.