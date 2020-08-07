Kandıra Karpuzu ağızları tatlandırıyor

Tatlı lezzeti ve sulu içiyle ağızların suyunu akıtan karpuz, sofraları süslüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez gıdası olan karpuz için ‘Meyve mi Sebze mi?’ tartışması yapılmaya devam ededursun tüketiciler bu eşsiz lezzetin tadını çıkarmaya devam ediyor. İlkbaharın sonları itibariyle ülkemizde satışı başlayan karpuz çeşitli adlarla anılıyor. Bununla birlikte bazı bölgelerde yapılan ‘Kabak Aşısı’ karpuzun tadını kaçırıyor. Oysa Kandıra Karpuzu enfes tadıyla tüm karpuz çeşitlerinden ayrılıyor.

UNUTULAN LEZZETLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin unutulmaya yüz tutan lezzetleri gün yüzüne çıkarmak için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli’nin önemli tatlarından biri de hiç şüphesiz Kandıra Karpuzu. Daha fazla verim almak ve daha erken hasat ederek yüksek gelir kazanmak hedefiyle üretilen aşılı karpuzun aksine Kandıra Karpuzu, Büyükşehir’e bağlı ziraat mühendislerinin kontrolünde doğal olarak yetiştiriliyor.

TADANLAR VAZGEÇEMİYOR

Tadanların bir daha vazgeçemediği Kandıra Karpuzu çekirdekten ya da fide olarak yetiştiriliyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce verilen ziraat mühendisi desteği ile üretimin tüm aşamaları kontrol ediliyor. Verilen ücretsiz danışmanlık hizmetiyle doğal yollarla yetiştirilen tarım ürünlerinin verimi artarken üretici daha fazla kazanıyor. Üretici ise doğal yollarla yetişen lezzetli Kandıra Karpuzu’nu tatmanın keyfini yaşıyor.

“TÜRKİYE’DE BİR NUMARA”

Kandıra’ya bağlı Esentepe Köyü’nde 10 dönüm alanda kavun ve karpuz üretimi yapan Ahmet Tunç, Kandıra Karpuzu’nun Türkiye’de bir numara olduğunu söyledi. Kandıra Karpuzu’nun tatlı olduğunu vurgulayan Tunç, “10 dönümde 40 ton ürün almayı hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden arkadaşlarımız gelerek kontroller yapıyorlar. Büyükşehir’den mısır, arpa, buğday ve fide desteği aldık. Verilen hizmetten son derece memnuniyet duruyoruz” ifadelerini kullandı.