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07 Ağu 2020 - 10:45- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 10:58

İçişleri Bakanlığı toplam sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanlığı corona virüsü karantinası uygulanan yerlerle ilgili son durumu açıkladı.

Demirören Haber Ajansı
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İçişleri bugün itibarıyla 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina uygulandığını belirtti. Açıklamada salgın sürecinde 68 ilde toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişinin karantina altına alındığı da kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, küresel corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de topyekun mücadele yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

* Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

* Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’tür.

* Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde, bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır.

07 Ağu 2020 - 10:45 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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