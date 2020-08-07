Merkez Bankası'ndan likidite açıklaması

Tekin 41 - HALA HAYAL ALEMINDESINIZ.BASTINIZ BOL BOL TL.NEREDE KARSILIGI?GIRTLAGA KADAR DOVIZLE BORCLU BIR ULKEYIZ.URETMEYIP SATAMAZSAN OLACAGI BUDUR.BEKLEYIN TURIZMDEN GELECEK DOVIZI.HIC BIR ISE YARAMAZ.70 CENT E DEGIL 7 CENTE MUHTAC HALE GELECEGIZ BU GIDISLE.BAL GIBI BORU GIBI DEVAULASYON VAR.YAZACAGIM AMA TERBIYEM MUSADE ETMIYOR.