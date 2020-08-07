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07 Ağu 2020 - 11:13- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 11:56

Merkez Bankası'ndan likidite açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı.
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Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya indirildi. Merkez Bankası piyasaya verdiği Türk Lirası kaynaklarını kısmaya başladı. Banka böylece dolar karşısında TL'yi değerli kılmaya ve enflasyonu dizginlemeye çalışıyor.

TCMB yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." (Sözcü)

07 Ağu 2020 - 11:13 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Tekin 41 - HALA HAYAL ALEMINDESINIZ.BASTINIZ BOL BOL TL.NEREDE KARSILIGI?GIRTLAGA KADAR DOVIZLE BORCLU BIR ULKEYIZ.URETMEYIP SATAMAZSAN OLACAGI BUDUR.BEKLEYIN TURIZMDEN GELECEK DOVIZI.HIC BIR ISE YARAMAZ.70 CENT E DEGIL 7 CENTE MUHTAC HALE GELECEGIZ BU GIDISLE.BAL GIBI BORU GIBI DEVAULASYON VAR.YAZACAGIM AMA TERBIYEM MUSADE ETMIYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ağustos 11:42
01

Gerçek - Boş iş yapıyorsunuz TL faizleri indirip dolar euro milleti kacırdınız güçünüz TL yetiyor paramız pul oldu nerde büyük ekonomi üretim yapmassak dahada beter olacağız millet bahçesi acacagımıza millet fabrikaları acalım her ile

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Ağustos 11:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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