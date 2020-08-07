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07 Ağu 2020 - 11:25- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 11:33

5 yaşına kadar yürüyemeyen ve konuşamayan çocuk engelleri aştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yüzde 60 duyma problemi ve fiziksel gelişim geriliği ile dünyaya gelen, 3 yaşına kadar tek bir adım atamayarak konuşamayan Ekin Damla Yakın, aldığı özel eğitimin ikinci ayında konuşmaya ve yürümeye başlayarak ailesini sevince boğdu. Çocuğunun ilk adımlarına ve ilk cümlelerine tanık olan anne, "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Servi ve İrfan Yakın çiftinin 2 kızlarından en küçükleri olan 5 yaşındaki Ekin Damla Yakın, damak-dudak yarığı rahatsızlığı ve fiziksel olarak gelişim geriliğiyle dünyaya geldi. Doğuştan iki kulağında da yüzde 60 işitme kaybı bulunan minik Ekin Damla, kulağına takılan işitme cihazı sayesinde ailesini duyabildi. Ekin Damla Yakın, 3 yaşına kadar hiçbir konuşma belirtisi göstermeyip, hiçbir fiziksel hareketi yapamayınca ailesi endişelenmeye başladı. Kızlarının durumuna nasıl çözüm bulacaklarını araştıran aile, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni keşfetti. Buraya gelerek öğretmenlerle konuşan aile, daha sonra minik kızlarını buradaki öğretmenlere emanet etti. Burada çeşitli eğitimler gören minik Ekin Damla, eğitimlere başlamasından yaklaşık 2 ay sonra ilk adımlarını atmaya başladı. Kızlarının ilk hareketlerine ve ilk cümlelerine şahit olan aile ise büyük bir mutluluk yaşadı. Eğitimine ve gelişimine devam eden Ekin Damla Yakın, akıcı bir şekilde konuşarak yardım almadan tek başına yürümeye başladı. Minik Yakın'ın gelişimine şahit olan annesi Servi Yakın ise, mutluluğunu, "Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor" diyerek ifade etti.

"SEVİNÇTEN HOCALARIMIZLA BİRLİKTE AĞLADIK"

Ekin Damla’nın annesi Servi Yakın, geride bıraktıkları zorlu süreci anlattı. Kızının damak-dudak yarıklı doğduğunu söyleyen anne Yakın, "Fiziksel olarak da gelişim geriliği vardı o zaman kendisinde, tanısı o şekilde konmuştu. Buraya gelme sebebimiz hem fiziksel hem işitsel olarak gelişim kaydetmekti. Burayı internet üzerinden buldum, araştırdım. Ailem zaten İzmit’te yaşıyordu. Gelip görme imkanı buldum. Gelip burada hocalarımla konuştuktan sonra başlama kararı aldım. Kızım o zaman 2 buçuk yaşındaydı. Kızım da işitme cihazı kullandığı halde ses çıktısı hiç yoktu. Fiziksel olarak da bağımsız hiçbir şekilde hareket etmiyordu. İki elle bile zor yürüyordu. Buraya başladım. Buradaki hocalar çok yardımcı oldular, tavsiyelerde bulundular. Çok ilgililer, çok güler yüzlüler, çok samimiler. Kızım çok sevdi. Kızımın sevmesi benim için ilk öncelikti. Sevgiyle yaklaşıldığı için kızım çok sevdi. Buradan ayrılmak istemiyordu. Bu şekilde başladım. İlk zamanlar tabii ki yavaş bir süreç geçti, yavaş bir ilerleme kaydettik. 2 ay içerisinde kızım, ilk bağımsız hareketlerini yapmaya başladı, ilk bağımsız adımlarını atmaya başladı. Bu bizim için çok güzel bir şeydi. Sevinçten burada hocalarımızla birlikte ağladık, hala gözlerim doluyor” dedi.

"HİÇ KİMSE PES ETMESİN"

Kızlarındaki bu gelişimi gördükten sonra büyük sevinç yaşadıklarını kaydeden Servi Yakın, eğitim konusunda aldıkları karardan memnun kaldıklarını ifade etti. Süreçten sonra eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Yakın, “Şartları zorlayarak, Adapazarı’ndan buraya gelip gitmeye başladık ve kızımdaki değişimleri günbegün, ay ay gördük. Şu anda kendisi konuşabiliyor. Ses çıktısı olmayan çocuğum cümleler halinde konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor, kendi başına bağımsız yürüyebiliyor artık. Bu, buradaki öğretmenlerimizin sayesinde. İdarenin, öğretmenlerin, herkesin sevgisi ve ilgisi sayesinde kaydettik. Biz burada sadece eğitim görmüyoruz, dostluklarda kuruyoruz. Öğretmenlerimiz, buraya gelen insanlar, çocuklar sayesinde hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz, birbirimize bir şeyler katıyoruz. Hiç kimse pes etmesin. Her şeyin bir çaresi var, çaresiz hiç bir şey yok. Biraz araştırmak, biraz fedakarlık ve çokça sevgi her şeyin hallolmasına sebep oluyor” diye konuştu.

07 Ağu 2020 - 11:25 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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