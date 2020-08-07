Gölcükspor'da gündem yoğun

Yeni sezon için teknik ekibin raporu doğrultusunda transferde ince eleyip sık dokuyarak, en ekonomik koşullarla, gelecek sezon kulübü en iyi şekilde temsil eden mücadeleci ve taraftarlarına keyif veren bir takım kurgusu oluşturuluyor. Bu arada takım 10 Ağustos Pazartesi günü 16.00’da toplanıp, 18.00’de ilk idmanını yapacak.