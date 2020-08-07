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07 Ağu 2020 - 20:00- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 17:47

Altın fiyatları coştu, esnaf ve vatandaş endişeli

Altın ve döviz fiyatlarında artış devam ederken İzmit kuyumcu esnafı ve vatandaşlar durumu gazetemizde değerlendirdi.
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Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Son 5 ay içerisinde rekor artışlar yaşanan altın ve döviz fiyatlarında Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmit Kuyumcu esnafı ve vatandaşlar görüşlerini gazetemizle paylaştı. Altın rezervindeki son durumu değerlendiren Kocaeli Kuyumcular Odası Derneği Başkanı Nuri Koç, ” Gram ve cumhuriyet altınında sıkıntı var. İstanbul’un talep artışına yetişemediği için sıkıntı yaşanıyor. Vatandaşta talep çok yükseldiği için yetişemiyoruz.”  şeklinde konuştu.

“VATANDAŞI PANİK YAPMAMAYA DAVET EDİYORUM”

Cumhuriyet ve çeyrek altını yoğunluktan darphanelerin yetiştiremediğini belirten Koç, “Fiyat artışında çok oynama olunca ve talep de çok olduğu için İstanbul Kapalı Çarşı serbest piyasalar, alım, satım farkını açıyor. Bizlerde kapalı çarşıya bağlı olduğumuz için makas farkını açmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşı panik yapmamaya davet ediyorum. Altın zaten belirli bir noktaya geldi çıkmakla beraber düşmesi de muhtemeldir. Satmak isteyenler için ise bu süreç güzel bir fırsattır.” dedi.

“BU YAPILAN EKONOMİK BİR OPERASYON”

Şu anda da Kocaeli ve İstanbul geneli kuyumcuların stoklarında ata lira, çeyrek, has altın bulunmasının zorlaştığını belirten Arifoğlu Kuyumculuk işletmesinin sahibi Mehmet Mamik(30), “Şu anda satışlarda patlama yaşandı. İlk 450 seviyesi kırıldıktan sonra altına rağbet arttı. Bir günde gün içi makas farkı 30 ila 40 lira arasında değişirken vatandaş yirmi dakika önce aldığı fiyatı yirmi dakika sonra bulamadı. Bu yapılanın ekonomik bir operasyon olduğunu düşünüyoruz.  Dış ülkeler tarafından TL’nin değerini döviz ve altın karşısında eksi yönde ivme sağlanmaya çalışılmaktadır. Rezervlerin azalması yanı sıra bence ülkemize yapılan yeni bir ekonomik operasyon olabilir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli kabine ve özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımız İnşallah bu savaştan galip çıkacaktır.” dedi.

“TABAN FİYAT GRAM İÇİN 500”

Ahmet Topçu Kuyumculuk işletmesinin sahibi Yusuf Kabalar(48), “Şu an rezervler sıkışık. Altına yatırım talebi fazla bundan dolayı rezerv bulmakta zorlanıyoruz. İlerleyen süreçte de taban fiyat gram için 500 lira gözüküyor. Bunun aşağısına çok düşeceği görülmüyor. Fakat ilerleyen süreçte rezervde sıkıntı olmaz. Şu an bir anda yüklenme olduğu için günlük sıkıntılar oluyor ama süreç içerisinde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.” dedi.

“YIL SONUNA DOĞRU GRAM ALTIN 550 LİRA”

By Kurt Kuyumculuk çalışanı İsa Kutal(43), “ Şu an kapalı çarşıda çok büyük bir altın sıkıntısı var. Üretim yapan firmalar ithalat yaptığı için altın sıkıntısı artıyor. Bu sıkıntı fiyatlara yansıyor ve alış, satış arasında korkunç bir rakam farkı ortaya çıkarıyor. Bu da vatandaşın aleyhine olan bir şey. Normalde 3 ila 5 lira olan fark şu an İstanbul’da 25, 30 lira. Bu durum müşterileri olumsuz yönde etkilemektedir. Benim şu anki öngörüm bir, bir buçuk aylık dönemde altında bir düşüş bekliyorum. Hem devletin biraz müdahale etmesiyle hem de gerilimlerin azalması durumunda, gram altının 460 ila 475beş arasına düşmesini bekliyorum. Yılsonuna doğru da gram altında 550 lira gibi bir rakam düşünüyorum.” dedi.

“EN GÜZEL CEVABI DAMAT VERECEKTİR”

Altın ve döviz fiyatlarındaki artışla ilgili son durumu değerlendiren vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarındaki artıştan kötü etkilendiklerini belirten Turgay Gezer(66), “ Bu duruma en güzel cevabı damat verecektir. Ben emekliyim son bir yıldır benim aldığım emekli maaşı yüzde 20, yüzde 25 eridi. Fakirleşiyoruz. Emekliler olarak bizlere yüzde 5 zam yapıldı. Son bir haftada altın fiyatlarında ki artış yüzde 5’i aştı. Bana yıllık, yüzde 5 zam yapılırken altın ve döviz aldı başını gitti. Türkiye’nin ekonomik sıkıntısını bütün basın organlarının dile getirmesi gerekiyor. Halkı uyutmaya gerek yok.”

“DIŞ KAYNAKLI BİR ARTIŞ”

Kenan Karaca(48), “İyi görmüyorum ama atlatacağımızı düşünüyorum. Daha çok dünya genelinde oluşan bir durum olduğundan ve benim de borcum bulunduğu için yakından takip ettiğim bir konu. Benim düşünceme göre yılbaşına kadar fiyatlarda düşüş olur. Eski seviyesine gelmez ama dengelenecektir.  Pandemi ve Amerika’daki seçimlerin fiyatların yükselmesinde etkisi büyük. Türkiye’deki ekonomik şartlarda tabii ki buna etki ediyor fakat büyük oranda dış piyasa kaynaklı bir artış.” dedi.

“VATANDAŞ OLMAYAN PARAYI HARCIYOR”

Muharrem Aytaç Şanlı (37), “Türkiye’nin gidişatı önümüzdeki yıllar içerisinde büyük sıkıntıya girecek. Vatandaş olmayan parayı harcıyor. Ülke yalan rüzgarıyla dönüyor. Siyasetçiler sadece seçim olduğunda vatandaşı dinliyor bunun dışında kulakları sağır. Altın fiyatlarındaki artış genç neslimizin evlilik anlamında ki görüşlerinde çekimserlik uyandırmaktadır. İnsanlar ekonomik durumdaki oynaklıktan kaynaklı olarak evlilikten uzak durmaktadır.” dedi.

“ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞÜYOR”

Ramazan Akkaya (45), “Altın ve döviz fiyatlarında artış oldukça alım gücümüz düşüyor ve daha da fakirleşiyoruz. Benim dolar borcum var.  Dolar borcumuz olduğu için de karamsarlığa düşüyoruz ve psikolojimiz bozuluyor. Ülkenin bu durumdan kurtulması için bir vatandaş olarak benim düşüncem üretime ağırlık verilmesi. Maalesef o konuda da çok fazla adım atıldığını görmüyorum. Böyle giderse daha kötü günler bizi bekliyor.” dedi.

“HALKIN DERDİ ÇOK”

Ergül Yazıcı(65) , “Bu durumda dünya borsalarının etkisi var. Hatta pandeminin de etkisi azımsanmayacak kadar fazla. Türkiye’ de yeni bir projenin üretilmesi gerekiyor. Bilemiyoruz tabi işin iç yüzünde neler dönüyor. Bankalar çözüm arayışı içerisinde ama şu bir gerçektir ki halkın derdi çok, esnaf kepenk kapatıyor. Ekonomik anlamda ülkenin gidişatını iyi görmüyorum.” dedi.  (Doğanay YILMAZ)

07 Ağu 2020 - 20:00 - Gündem

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