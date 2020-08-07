Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında 41 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 80 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 60 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 4 kök Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemler tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.