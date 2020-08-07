Teşekkürler Ercüment Kafkasyalı

Kocaelispor'un file bekçisi Ercümen Kafkasyalı ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile iletişim sorunu yaşayan ve takımda kalamayacağını Başkan Hüseyin Üzülmez’e yaptığı görüşme sonucu aktaran Ercüment ile karşılıklı olarak anlaşılarak teşekkür edildi. Kaleci departmanında Volkan Mert Korkmaz’ın ardından ayrılan ikinci kaleci Ercüment Kafkasyalı oldu.