Büyükakın’dan Gebze turu

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerini AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ziyaret etti. Kovid-19 tedbirlerinin önemine dikkat çekilen birlikteliklerde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Başkan Büyükakın, köylerde verilen hizmetlere dönük yeni talep ve önerileri de yerinde dinledi.

GÖREV DÜŞÜYOR

Kovid-19 virüsü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezlerinin yanı sıra köylerde verdiği hizmetler için teşekkür eden vatandaşlara, “Devletimizin tüm kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler olarak bizlerde her türlü önlemi alıyor ve çalışmayı yapıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Kovid-19 ile mücadelede halkımıza da büyük görev düşüyor. Bunu bu ziyaretler vesilesiyle dile getirmek isterim. Dünyanın sağlık alanında karşılaştığı bu büyük sorun ile mücadeleyi vatandaşımızla birlikte başarıya ulaştıracağız” dedi.