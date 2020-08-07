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07 Ağu 2020 - 16:18- Sağlık G: 07 Ağu 2020 - 16:20

40’tan sonra yakın ve uzakta gözlükten kurtaran teknoloji

Liv Hospital Ulus Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Albayrak 40 yaşından sonra yakın ve uzakta gözlükten kurtaran teknolojileri anlattı.
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Gözlükten kurtulmanın en sık kullanılan çözümü excimer Lazer tedavisidir. Lazer tedavisi 18-60 yaş arası yapılabilse de 40 yaşından sonra pek tercih edilmez. Bunun nedeni 40 yaşından sonra ek olarak presbiyopi (Yakını görememe hastalığı) oluşmasıdır. Akıllı lens ile hem katarakt hem uzak ve yakını görememe gibi görme kusurlarının tedavisi aynı anda lazerli ya da halk arasında dikişsiz ameliyat tekniği olarak bilinen fako tekniği ile göz içine yerleştirilerek çözülebiliyor.

Son yıllarda daha iyi çözümler sunuluyor

Doğal lensimiz esneme özelliğini yaş arttıkça kaybeder ve yakına bakarken odaklanmasını yapamaz. Presbiyopi fizyolojik bir hastalık olup her insanda görülür. Akıllı lens diye bilinen göz içi lensler çoğunlukla 40 yaş sonrası uzak ve yakın problemi olan hastalar için çözüm olur. Bu mercekler genel olarak multifokal (Çok odaklı) mercek olarak adlandırılır ve son yıllarda üretilen trifokal mercekler ile daha iyi sonuçlar alınabilir.

En sık kataraktta kullanılıyor

Katarakt hastalığının tek tedavisi cerrahidir ve bu ameliyatta mutlaka göz içi mercekler kullanılır. Eskiden sadece monofokal (Tek odaklı) lensler kullanılırdı. Ameliyat sonrası hastalar uzak ve/veya yakın gözlük kullanırlardı. Trifokal merceklerle gözlük ihtiyacı tamamen ortadan kalktı, hasta katarakt hastalığından kurtulduğu gibi varsa miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi hastalığından da kurtuluyor. Daha önce katarakt operasyonu olmuş hastalarda eskiden monofokal lensi değiştirmek ve dönüştürmek imkansızdı. Ancak şimdi AddON lenslerle monofokal lensin üzerine ikincil bir lens yerleştirerek hastayı gözlükten kurtarıp hem uzak hem yakın görmesi sağlanıyor.

Nasıl yapılıyor?

Trifokal AddON lens, daha önce katarakt ameliyatınız sırasında implante edilen birincil göz içi lensin önüne yerleştirilir. Çift lens sistemi oluşturur. Birincil lensin implantasyonundan aylar, hatta yıllar sonra da yapılabilir. İşlem çok kısa ve basit bir şekilde yapılabilir.

Kimler için uygun?

Hem Trifokal hem AddON lensler için hastaların kornea ve retina tabakalarının uygun olması gerekir. Her hastaya bu özellikli lensler uygulanmıyor. Örneğin sarı nokta hastalığı olan hastalarda veya kornea hastalığı olan hastalarda bu lensler tercih edilmiyor. AddON lens uygulaması ile ameliyat öncesi monofokal görüşü olan hasta trifokal hale getiriliyor.

07 Ağu 2020 - 16:18 - Sağlık

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