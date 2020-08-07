Salih Işık: Kıraathanelerimiz kepenk kapatmak üzere

Çayırova Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi, önceki gün Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. Mecliste CHP Meclis Üyesi Salih Işık, kıraathanelerin yaşadığı sıkıntıyı dile getirmek üzere söz aldı. Işık, “Kıraathanelerimiz, kepenk kapatmak üzere. Mart 2020'den beri Covid-19 salgın nedeniyle 1 Haziran’dan itibaren kısmi olarak açılan fakat oyun oynanması yasak olması sebebiyle günlük ortalama 30-40 TL kazançla esnaflarımızın günü kapattıkları görülmektedir” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Devamında Işık, “Kira gideri, SSK, KDV, stopaj gibi giderler nedeniyle şu anki kazançla gelir gideri karşılamamaktadır. Meclisimizde konuyu gündeme taşımak suretiyle kira desteği, çay ve şeker desteğinin verilmesini talep ettik. Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi birçok örneği şu sözlerle vurgulamaktadır: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. CHP Çayırova meclis grubu olarak diyoruz ki bu ve benzer işletmelerimize cansuyu olacak desteklerde bulunmalıyız. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.