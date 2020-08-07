Havuzlar İSU kontrolü altında

İçmesuyu, atıksu, arıtma çamuru alanlarında kurum ve kuruluşların yanı sıra şahısların özel talepleri üzerine alınan numunelere deney ve analiz hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bünyesinde yer alan ve son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılan Uluslararası Akredite Merkez Laboratuvarı’nda havuz suyu analizleri hizmeti verilmeye başlandı. İnsanların sağlığı için hizmetler ürettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başlattıkları havuz suyu analiz hizmeti ile birlikte başta Kocaeli olmak üzere çevre iller ile talepleri doğrultusunda ülke genelinde havuzu bulunan herkese hizmet vereceklerini söyledi.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Özel havuzların sürekli kullanımından dolayı insanların sağlığına tehdit oluşturabileceğini belirten Büyükakın, “Bu pandemi sürecinde Merkez Laboratuvarımız olarak gerek şehrimizde gerekse çevre iller ile talepleri doğrultusunda ülke genelinde insanlarımıza havuz suyu analiz hizmeti vermeye başladık” dedi. Havuzları için analiz yapmak isteyenler İSU Genel Müdürlüğü’nün web sitesi www.isu.gov.tr sitesindeki laboratuvar sayfasında yer alan analiz başvuru dilekçesi ile başvurabiliyor. Ücretli olan analiz hizmetlerinin devamlılık arz eden analiz talepleri söz konusu olduğunda İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’ne istinaden karşılıklı hizmet protokolü düzenlenecek.