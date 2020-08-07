‘Mahallemde Şenlik Var’ çocukların yüzünü güldürdü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıcalı çocukların yüzü gülsün diye başlatılan ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri Kazım Karabekir Mahallesi’nde yoğun bir ilgiyle başladı. Süreyya Yalçın İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinliğe aileler ve çocuklar büyük bir ilgi gösterdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak aileler etkinlik alanına alındı. Girişte herkesin ateşi ölçülürken etkinliğe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Sıddık Topal ile aileler ve çocukları katıldı.
ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Darıca Belediyesi tarafından pandemi sürecinde evlerinde sıkılan çocukların yüzü gülsün diye başlatılan etkinlikte İbiş gösterisi, Hacivat ile Karagöz ve maskot gösterileri sahnelenirken şarkılar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendiler. Oldukça yoğun ilginin olduğu ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliğinin sırasıyla bütün mahallelerde gerçekleşeceği belirtilirken aileler de çocukların çok güzel vakit geçirdiğini ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.