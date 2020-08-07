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07 Ağu 2020 - 21:00- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 16:55

Çolak: “Bizimle aynı düşünen partiyle ittifak yapabiliriz”

YRP Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve partili yöneticilerle birlikte gazetemize yaptığı ziyaretinde ittifak yapabilecekleri partinin özelliklerini anlattı

Bülent Ekinci
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Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, YRP Genel Merkez STK Komisyon Üyesi Fatih Yavaş, STK ve Halkla İlişkiler Marmara Bölge Sorumlusu Erhan Erdoğan, İl Başkanı Mehmet Aras, İl Teşkilat Başkanı Cevdet Çepil, İl STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Yücel Erdoğan ve İl Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Emre Aydın gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette YRP Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak; YRP’nin neden kurulduğunu, neler yaptığını ve kimlerle ittifak halinde olabileceğini açıkladı.

“HALKIMIZIN YANINDA OLDUK”

Kocaeli gezisine katılan YRP Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, “Kocaelispor’un şampiyonluğunu gönülden kutlamak istiyorum. İnşallah başarılı olur ve bir üst lige daha çıkar. Kocaeli sanayi şehri, biz Refah Partisi olarak STK’lara çok önem veriyoruz. Siyasi çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Birçok ilçeye ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Pandemi döneminde elimizden geldiğince destek verdik. Bu dönemde çok güzel hizmetler yaptık. Halkımızın yanında olduk” dedi.

“KOCAELİ’DE 500 ÜNİTE KAN BAĞIŞI”

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çolak, “Kan stoklarının azaldığını duyduğumuzda hemen bir proje geliştirdik ve Türkiye genelinde kan bağışı için partililerimizi uyardık. İnsanların hastaneye bile gitmeye korktuğu pandemi döneminde kısa sürede 7 bin ünite kan bağışında bulunduk. Burada da Kocaeli 496 ünite kan bağışlayarak en üst seviyeye çıktı. Bizden sonra AK Parti de böyle bir çalışma yaptı” ifadelerini kullandı.

“FATİH ERBAKAN TECRÜBELİ BİR SİYASETÇİ”

Genel Başkan Fatih Erbakan’ın tecrübelerini aktaran Çolak, “Genel Başkanımız, genç olmasının yanında tecrübeli bir siyasetçi. Başbakanlık ya da bakanlık koltuğuna henüz oturmamış olabilir, ama gençlik kollarında eğitimler verdi, MGV’lerde başkanlık yaptı. Babası konuştuğu zaman kalem kağıtla not alan biriydi. Üstelik hiçbir programa babası rahmetli Necmettin Erbakan ile gelmez, arkasından farklı bir arabayla gelirdi. Kendini yetiştiren, doktora yapan başarılı bir insandır. Erbakan Vakfı’nda 8 yıldır genel başkanlık yapmaktadır. 41 yıllık yaşamına birçok tecrübe katmış bir isimdir” diye konuştu.

“BİZİ ÖTEKİLEŞTİRDİLER”

81 ilde ve bütün ilçelerde teşkilatlanmış ve en erken seçime girme hakkı elde etmiş bir parti olduklarının altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Çolak, “Hatta birçok ilde il başkanlığı kavgaları yaşayan bir parti haline geldik. Biz parti kurmak amacıyla vakfı kurmadık. Biz Saadet Partisi içerisinde çok ötekileştirildik. Bu yüzden yeni bir parti kurma ihtiyacı duyduk” sözlerini kullandı.

“BİZ KİMLERLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ?”

Seçimler ile ilgili herhangi bir partiyle ittifak halinde olmadıklarını belirten Çolak, “Ancak bu yapmayacağımız anlamına da gelmez. Biz ne diyoruz? Milli görüş, ahlak, maneviyat, kalkınmada öncelik, üretim, ihracat konularında bizimle aynı düşünen bir parti varsa seçimlere de beraber girebiliriz. Seçmen takdir eder ya da etmez. Biz söylemimizle eylemimizin örtüşmesi için varız. 100 milyon dolarlık bir kaynak paketimiz bulunuyor. Rahmetli Erbakan, kaynak paketi kitabını hükümete bile göndermiştir. Bizim meselemiz güçlü bir Türkiye. Kim yönetirse iyi yönetsin diye her türlü desteğe hazırız” dedi.

07 Ağu 2020 - 21:00 - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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