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07 Ağu 2020 - 16:59- Gündem G: 07 Ağu 2020 - 17:01

BBP’li Akpınar: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmalı

BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, “İstanbul Sözleşmesi ne kadına şiddeti önlüyor ne de kadın ölümlerini azaltılıyor, bizim aile yapımızı yok ediyor, evlilik dışı hayatı özendiriyor, cinsiyetsizliği teşvik ediyor. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmalı” dedi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının gerekli olduğunu savundu. Akpınar, “Biliyorsunuz bu İstanbul Sözleşmesi güya kadına şiddeti ister aile içinde olsun ister aile dışında olsun önlemek amacıyla hazırlanmış ve Türkiye de bu anlaşmayı ilk imzalayan ülke olmuştur. Biz kadına şiddeti kendi örfümüzle, adetimizle, kültürümüzle, inancımızla kendi TBMM’den çıkaracağımız yasalarla önleyebiliriz. Bizim batı kültürü ile hazırlanmış sözleşmeye ihtiyacımız yok onun için Türkiye bu sözleşmeden çıkmalıdır” dedi.

“AİLE YAPIMIZI YOK EDİYOR”

Devamında Akpınar, “Milletin binlerce yıldır getirdiği geleneklerin göreneklerin ve en önemlisi İslam inancımızı yok sayan hiç kale almayan bir sözleşmeyi bizim kabul edip sürdürmemiz mümkün değildir. Bu sözleşmeden sonra kadına yönelik şiddet ve kadın ölümleri artmıştır. İstanbul Sözleşmesi’nin olmadığı 2008 yılında 80 kadın öldürülürken 2017 yılında 409 kadın öldürülmüş. İstanbul Sözleşmesi ne kadına şiddeti önlüyor ne de kadın ölümlerini azaltılıyor, bizim aile yapımızı yok ediyor, evlilik dışı hayatı özendiriyor, cinsiyetsizliği teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

“EN AĞIR CEZAYI VERELİM”

İnsanlık var olduğundan beri hiçbir topluluğun kabul etmediği hiçbir inancın kabul etmediği ahlaksızlığı bize sanki insan hakkıymış gibi özgürlükmüş gibi dayatmaya kalkıyor. Hep beraber oturalım kadına şiddeti nasıl engelleriz bütün bu toplumsal şiddeti nasıl engelleriz bunun çarelerini kendimiz bulalım kendi örfümüz inancımıza kendi dinimize ahlakımıza göre bunu bulalım ve ona göre yasalar çıkaralım ve ona göre en ağır cezayı verelim” ifadelerine yer verdi.

07 Ağu 2020 - 16:59 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Si̇yaset Budur - Hay yaşa be kimse aklı erdirip düşünemedi şimdiye kadar bu prof. nerdeymiş ülke çok şeyler kaybetmiş emrin olur abi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ağustos 17:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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