Jeotermal kaynağın işletilmesi için Özlü’ye yetki verildi

Başiskele Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün başkanlığında gerçekleşti. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bazı personellerin katılımıyla yapılan toplantıda 16 gündem maddesi görüşüldü.

RAHMİYE YOLLARINDAN 5 METRE ÇEKİLECEK

Meclis gündeminde alınan kararlara göre; Kullar, Ovacık Mahallesi, Tık Tık Mevkii’nde (Rahmiye) 187 No’lu imar adasında imar yollarından 10 metre olan yapı çekme mesafelerinin, 5 metre düşürülmesi hakkında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

JEOTERMAL KAYNAĞIN İŞLETİLMESİ İÇİN ÖZLÜ’YE YETKİ

Jeotermal kaynağın (suyun) işletilmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 07.07.2020 tarih ve 6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Jeotermal Kaynağın (suyun) kullanım şartları ve abonelik ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 07.07.2020 tarih ve 7 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.