Darıca İlçe Sağlık’tan vatandaşa karantina uyarısı

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Covid-19 salgını ile ilgili kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Doğan, “Koronavirüs vakalarının ardından pozitif temaslı vatandaşlarımıza ve temaslılarına müdürlüğümüz ekiplerince Filyasyon uygulaması yapılarak 14 gün kuralına uymaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Talimatlara uymayanlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulmakta, idari para cezası uygulanmakta, belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş olmaktadır” dedi.

“CEZA UYGULANACAĞI UNUTULMAMALI”

Devamında Dr. Doğan, “Toplumunun sağlığı için evlerinde izole olması gereken vatandaşlarımızın, karantina kuralına uymayıp dışarıya çıkması sonucunda kolluk kuvvetlerinin yapacağı GBT ile para ve idari ceza uygulanacağı unutulmamalıdır. Covid-19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın kendilerinin ve halkımızın sağlığı için 14 kurala uyması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.