Sezer’den Müdür Aktürk’e hayırlı olsun ziyareti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine yeni atanan İbrahim Aktürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İl Müdürü İbrahim Aktürk, Sezer’e teşekkür etti. Sporun her yaş grubu için çok önemli olduğunu belirten Aktürk, “Görevimizi Allah’ın izniyle en iyi şekilde yerine getirip bizden bekleneni yerine getireceğiz. Siz değerli Belediye Başkanımızın ziyareti beni çok mutlu etti. Siz başkanımıza da görevlerinizde ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. Başkan Sezer de ziyaret isteklerini kırmayan Müdür Aktürk’e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.