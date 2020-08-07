GTÜ’de yerli ilaç çalışması yapılıyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), ‘İlaçta Yerelleşme ve Millileşme’ çalışmalarına verdiği önemi ve desteği arttırarak devam ettiriyor. Bu kapsamda pandemi öncesi başlatılan ilaçta yerlileşme çalışmalarına ek olarak, pandemi tedavisine yönelik ilaç çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İrem Kulu, pandemi sürecinde bir kere daha yerli ilaçların üretiminin öneminin ortaya çıktığını söyledi.

İLAÇ ÜRETİMİ

Kulu, “İlaç endüstrisi; insan yaşamını doğrudan etkileyen, yüksek katma değer sağlayan stratejik öneme sahip sektörlerden birisidir. Günümüzde yaşanan pandemi sürecinde yerli ilaç üretiminin önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. İlaç üretiminde kritik öneme sahip ilaç etken maddelerinin dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi olarak ‘İlaçta Yerelleşme ve Millileşme’ çalışmalarını önemsemekte ve desteklemekteyiz.” dedi. Kulu, bu kapsamda GTÜ olarak, tüm dünya genelinde etkisini devam ettiren Covid-19 pandemi tedavisinde kullanılan Favipiravirin sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten İrem Kulu, çalışmayı Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altundaş ile birlikte yürütüyor.