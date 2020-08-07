Ellibeş: Dünyanın her yerine yardım elimiz ulaşıyor

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Kaya, Mehmet Fatih İşlek, Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, ilçe yöneticileri ve partililerle Gebze’de halk ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Gebze Tabiat Parkı ile birlikte 4 köyde de inceleme yapan Ellibeş ve Büyükakın’a Gebzelilerin yakın ilgisi dikkat çekti. İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Lübnan’ın Başkenti Beyrut Limanında meydana gelen patlama hakkında konuştu.

“İLK YARDIM ELİ TÜRKİYE’DEN”

Ellibeş, 135 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 binden fazla insanın yaralandığı korkunç patlama sonrası dünyada bölgeye ilk yardım eli uzatan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Lübnan’da meydana gelen patlama tüm dünyayı olduğu gibi bizleri derinden üzdü. Türkiye artık yardım yapılan ülke konumundan, dünyanın her ülkesine yardım yapan ülke konumuna gelmiştir. Uluslararası toplumun temaslarını sağlamlaştıran ve sorunlara karşı dayanıklılığı artıran en önemli eylemi olan insani yardım alanında dünyanın en başarılı ülkeleri arasına girmiştir”

“HER TÜRLÜ KRİZE RAĞMEN BÜYÜYECEĞİZ”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderme kararı alan Türkiye, Ankara’dan havalanan TSK’ya ait “Koca Yusuf” adlı uçağımız ile tıbbi yardım malzemelerini, ekipmanları ve arama-kurtarma personelini patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştırmıştır. Ülkemiz, Lübnanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşarak, yaralarının sarılmasına yardımcı olmaya her zaman olduğu gibi devam edecektir. Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

“İLERLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Son olarak Ellibeş, “Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara dünyanın her yerinde hizmet ediyoruz. Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırıyor olmasından rahatsızlık duyanlar olabilir. Ancak dünyanın büyük bir krizle boğuştuğu bu dönemi milletimizin birlik ve beraberliğiyle atlatıp, uluslararası arenada konumunu daha da güçlendirecek adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.