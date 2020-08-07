İzmit’te metruk yapılar yıkılıyor

Mahallerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalar İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. İlçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak kötü görüntüler ortadan kaldırılıyor.
ÇEVRE İÇİN TEHLİKE YARATIYORDU
Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak No:20 adresinde bulunan metruk binanın çevre temizliği sağlık açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Kullanılmayan ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk bina, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.