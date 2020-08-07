İzmit’te metruk yapılar yıkılıyor

Mahallerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalar İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. İlçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak kötü görüntüler ortadan kaldırılıyor.

ÇEVRE İÇİN TEHLİKE YARATIYORDU

Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak No:20 adresinde bulunan metruk binanın çevre temizliği sağlık açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Kullanılmayan ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk bina, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.