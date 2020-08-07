Uzuner Ve Özmen ailelerinin mutlu günü

İzmit’te bulunan Kadıköy Düğün Salonu’nda rüya gibi bir düğün ile dünya evine giren Tuğba ve Selçuk çiftini bu güzel günlerinde Uzuner ve Özmen ailelerinin akrabaları dost ve sevenleri katıldı. Gerçekleşen düğün töreni ile Uzuner ve Özmen aileleri dünür olurken, bu güzel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarına teşekkür ettiler.
ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ
Ayla ve Murat Uzuner’in güzeller güzeli kızları Tuğba Uzuner ile Selime ve Mustafa Özmen çiftinin yakışıklı oğulları Selçuk Özmen’in İzmit’te bulunan Kadıköy Düğün Salonunda gerçekleşen düğün töreni öncesi davetliler Covid-19 pandemisi kapsamında girişte tek tek ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı. Maskesi olmayan davetlilere maske verildi.
PANDEMİ ÖNLEMLERİ
Gerçekleşen düğün töreninde davetlilerin alkışları ile sahneye çıkan ve ilk danslarını yapan Tuğba ve Selçuk çifti daha ardından düğün pastalarını kesti. Covid-19 pandemi kuralları ile gerçekleşen düğün töreninde davetliler takı törenini kurallara göre gerçekleştirerek genç çifti tebrik ettiler. Takı törenin ardından genç çift ve davetliler pandemi kurallarına uygun bir şekilde gece boyunca eğlenirken davetliler genç çifte ömür boyu mutluluk temennilerinde bulundular.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.